World Tennis Continental Cup: Swiatek geht unter, Rublev ringt Vacherot nieder

Team World hat am zweiten Tag des World Tennis Continental Cup den Spieß umgedreht und führt vor den abschließenden Spielen am Sonntag mit 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2025, 15:00 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hatte am Samstag keine Chance

Im chinesischen Shenzhen geht dieser Tage die erste Ausgabe des World Tennis Continental Cup (WTCC) über die Bühne. Der Mixed-Wettbewerb orientiert sich am Modus des Laver Cup und hatte - nachdem Team Europe am Freitag erwartungsgemäß mit 2:0 in Führung gegangen war - am zweiten Tag einige Überraschungen zu bieten.

Eröffnet wurde der Samstag durch Zhizhen Zhangs 7:6 (5) und 6:3-Erfolg über den Italiener Flavio Cobolli. Anschließend setzte sich Xinyu Wang gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek glatt mit 6:2 und 6:3 durch und brachte Team World vor der Abendsession mit 4:2 in Führung.

Bencic und Cobolli halten Team Europe im Spiel

Andrey Rublev konnte die Führung seines Teams zunächst auf 6:2 ausbauen. Der Russe wehrte gegen Shanghai-Champion Valentin Vacherot zwei Matchbälle ab und siegte mit 2:6, 7:6 (5) und 10:7. Im abschließenden Mixed-Doppel zwischen Belinda Bencic/Cobolli und Wang/Zhang gewannen die Europäer mit 6:3 und 7:6 (3).

Damit geht Team World mit einer 6:4-Führung in den letzten Tag, an dem pro Match drei Punkte vergeben werden. Zunächst stehen sich am Sonntag Vacherot und Zhang gegenüber, danach trifft Bencic auf Elena Rybakina. Cobolli und Rublev eröffnen die letzte Session, ehe möglicherweise erst im Mixed zwischen Swiatek/Vacherot und Rybakina/Rublev die Entscheidung fällt.