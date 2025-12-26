Nach Vorbild Laver Cup: Belinda Bencic bei Exhibition in China erfolgreich

Belinda Bencic holt sich an diesem Wochenende beim Tennis Continental Cup in Shenzhen die Matchpraxis für den Saisonauftakt. Die Schweizerin war ebenso erfolgreich wie Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.12.2025, 17:18 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic holt sich im chinesischen Shenzhen den Feinschliff für die Saison 2026.

Während noch einige Profis die Tage vor dem Abflug zum Saisonauftakt nach Australien mit ihren Familien nutzen, breiten sich einige Profis bereits bei einem Exhibitionturnier im chinesischen Shenzhen vor. Das Format erinnert dabei an den Laver Cup. Gespielt wird in gemischten Teams.

Zum Auftakt trafen Belinda Bencic, für das Team Europe, und Xinyu Wang, Team World, aufeinander. Die Schweizerin siegte nach Satzrückstand gegen die Lokalmatadorin nach Matchtiebreak 4:6, 6:2, 10-5. Anschließend spielten Iga Swiatek und Elena Rybakina die zweite Siegerin des Tages aus. In diesem Duell setzte sich Swiatek klar mit 6:3, 6:3 durch und bescherte dem europäischen Team den zweiten Tageserfolg.

Cobolli und Rublev ebenfalls am Start

Weiter geht es in Fernost am Samstag und Sonntag. Das Line-Up in der chinesischen Metropole kann sich durchaus sehen lassen. Beim als Tennis Continental Cup deklarierten Showevent schlagen u.a. auch Flavio Cobolli, Andrey Rublev und Zhizhen Zhang auf. Bis zum Sonntag sammeln die Sieger Punkte für ihre Teams. Nach acht Einzeln und einem Mixed könnte ein abschließendes gemischtes Doppel für die Entscheidung sorgen.