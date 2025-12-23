Alles andere als untätig: Danielle Collins verpasst den Saisonstart

Danielle Collins wird den Beginn der Saison 2026 verpassen. Derweil kümmert sich die US-Amerikanerin um gänzlich andere Dinge.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2025, 12:53 Uhr

© Getty Images Danielle Collins muss länger pausieren

Danielle Collins wird zu Beginn der neuen Saison nicht auf der Tour zu sehen sein. Wie die 32-Jährige am Montag auf Instagram mitteilte, wird sie den “ersten Teil des Jahres" auch wegen ihrer anhaltenden Rückenprobleme verpassen. Ihr bislang letztes Match bestritt die US-Amerikanerin bei den US Open.

Die Australian Open, bei denen sie 2022 ihr bislang einziges Grand-Slam-Finale spielte, wird Collins definitiv verpassen. Möglicherweise wird die ehemalige Nummer sieben der Welt in Melbourne aber als Expertin für “Tennis Channel” im Einsatz sein. Das deutete Collins in ihrem Posting etwas kryptisch an.

Collins ließ Eizellen einfrieren

Offener äußerte sich Collins über eine Fruchtbarkeitsbehandlung, im Zuge derer sie zuletzt Eizellen einfrieren ließ. Die US-Amerikanerin bezeichnete diesen Prozess als "eine der coolsten Sachen“ ihres Lebens, aber auch als körperlich herausfordernd. Einen Eingriff habe sie noch vor sich.

Collins leidet unter Endometriose und kann aufgrund dieser Erkrankung sowie den daraus folgenden Maßnahmen nur erschwert schwanger werden. 2024 hatte sie erklärt, dass die Gründung einer Familie ihr “ultimatives Ziel” sei.