Forbes: Coco Gauff war 2025 erneut die bestbezahlte Sportlerin

Laut Forbes war Coco Gauff im Jahr 2025 erneut die bestbezahlte Sportlerin der Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2025, 12:38 Uhr

© Getty Images Coco Gauff gewann in diesem Jahr die French Open

Eine Überraschung ist es wahrlich nicht mehr, dass die jährlich veröffentlichte Forbes-Liste bei den Frauen auch 2025 von einer Tennisspielerin angeführt wird. Wie bereits im Vorjahr nahm Coco Gauff laut dem renommierten Wirtschaftsmagazin am meisten Geld ein. So soll die 21-Jährige in diesem Jahr kolportierte 33 Millionen US-Dollar verdient haben - acht davon auf dem Platz, 25 daneben. Im Vorjahr hatte die US-Amerikanerin diesen Betrag mit 34,4 Millionen sogar noch etwas übertroffen.

Mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka (30 Millionen) und Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek (25,1 Millionen) wird das Podium von zwei weiteren Tennisprofis komplettiert. Erst auf Rang vier kommt mit Freestyle-Skierin Eileen Gu (23,1 Millionen) die erste Nicht-Tennisspielerin, dicht gefolgt von Qinwen Zheng (22,6 Millionen).

Zehn Tennisprofis in Top 20

Mit Madison Keys (13,4 Millionen), Naomi Osaka, Elena Rybakina (beide 12,5 Millionen) und Jessica Pegula (12,3 Millionen) wird auch die zweite Hälfte der Top Ten von Tennisspielerinnen dominiert. Gesprengt wird dieses Paket nur von der siebtplatzierten Golferin Nelly Korda (13 Millionen), die als Schwester von Sebastian Korda ebenfalls Bezug zum Tennissport aufweist.

Amanda Anisimova (11,3 Millionen) auf Rang zwölf sowie Jasmine Paolini (8,3 Millionen) auf Position 17 landeten auch noch in den Top 20. Zu diesen hätte auch Venus Williams gezählt, die US-Amerikanerin wurde wegen ihrer zu geringen Anzahl an Matches von Forbes aber nicht berücksichtigt.

