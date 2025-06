Roland-Garros 2025: Coco Gauff folgt Aryna Sabalenka problemlos ins Finale

Coco Gauff steht zum zweiten Mal im Finale der French Open. Die US-Amerikanerin besiegte Überraschungsfrau Loïs Boisson im Halbfinale mit 6:1 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 20:01 Uhr

Coco Gauff greift nach dem Titel

Coco Gauff wird am Samstag um ihren Premierentitel bei den French Open spielen. Die Weltranglistenzweite setzte sich im Halbfinale gegen die Lokalmatadorin Loïs Boisson dank einer starken Leistung klar mit 6:1 und 6:2 durch und steht am Bois de Boulogne damit zum zweiten Mal im Endspiel.

Gauff legte gegen Boisson, die es bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier dank Erfolgen über Mirra Andreeva (Viertelfinale) und Jessica Pegula (Achtelfinale) auf Anhieb ins Halbfinale geschafft hatte, stark los und sicherte sich die ersten vier Games. Nach nur 35 Minuten ging der erste Durchgang mit 6:1 an die Weltranglistenzweite.

Gauff lässt nichts anbrennen

An der Charakteristik des Matches änderte sich auch danach nicht viel. Gauff dominierte die Ballwechsel, Boisson musste den Anstrengungen vergangener Tage Tribut zollen. Nach nur 69 Minuten Spielzeit verwandelte die US-Amerikanerin ihren ersten Matchball zum 6:1 und 6:2-Erfolg.

Am Samstag trifft Gauff im Endspiel auf Aryna Sabalenka, die im ersten Halbfinale gegen Titelverteidigerin Iga Swiatek in drei Sätzen gewonnen hatte. Für Boisson endete der Erfolgslauf in Paris hingegen mit einer herben Niederlage, dennoch wird sie in der kommenden Woche die französische Nummer eins sein.

