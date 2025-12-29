United Cup 2026: Auslosung, Gruppen, Spielplan, Preisgeld, TV, Livestream

Der United Cup vom 2. bis 11. Januar 2026 läutet das neue Tennisjahr ein. Wer ist dabei? Welche Teams spielen gegeneinander? Wo kann man ihn schauen? Wir haben alle Infos.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.12.2025, 10:13 Uhr

Wer ist dabei?

18 Länder sind bei der vierten Ausgabe des United Cups dabei, aufgeteilt in sechs Gruppen. Gruppe A (USA, Spanien, Argentinien), Gruppe B (Kanada, Belgien, China), Gruppe C (Italien, Frankreich, Schweiz), Gruppe D (Australien, Tschechien, Norwegen), Gruppe E (Großbritannien, Griechenland, Japan), Gruppe F (Deutschland, Polen, Niederlande).

Wie ist der Modus, wo wird gespielt?

Gespielt wird zunächst ein Fraueneinzel, dann ein Herreneinzel, am Ende ein Mixed.

Spielorte sind die Perth Arena in Perth und die Ken Rosewall Arena in Sydney. In Sydney werden auch die Halbfinals und das Finale ausgetragen.

Wie ist der Spielplan, wann spielt Deutschland?

Los geht's am Freitag, 2. Januar 2026 mit der Partie zwischen Spanien und Argentinien.

Das deutsche Team (mit Alexander Zverev, Eva Lys, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Patrick Zahraj, Mina Hodzic) trifft zunächst am Sonntag, 4. Januar ab 0.30 Uhr MEZ in Sydney auf die Niederlande. Das zweite Gruppenspiel steht am Montag, 5. Januar, ab 7.30 Uhr MEZ gegen Polen auf dem Programm.

Österreich ist nicht dabei.

Die Schweiz wird unter anderem von Belinda Bencic und Stan Wawrinka vertreten und trifft am 3. Januar auf Frankreich sowie am 4. Januar auf Italien.

Welche Topspieler sind dabei?

Alexander Zverev ist als Nummer 3 der Welt der bestplatzierte Spieler beim United Cup. Carlos Alcaraz und Jannik Sinner werden für ihre Länder nicht auflaufen. Ebenfalls aus den Top 10 am Start: Iga Swiatek für Polen, Taylor Fritz und Coco Gauff für die USA, Felix Auger-Aliassime für Kanada, Jasmine Paolini für Italien, Alex de Minaur für Australien.

Gibt es Weltranglistenpunkte?

Ja, gibt es - maximal 500. Abhängig allerdings von der Weltranglistenposition des Gegners.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Insgesamt werden 17 Millionen Australische Dollar ausgeschüttet. Das entspricht rund 9,5 Millionen Euro.

Wer überträgt den United Cup?

Der United Cup 2026 wird von Sky im TV und Livestream übertragen, ebenso über den Tennis Channel (verfügbar über Joyn, Zattoo, Samsung TV usw.).

Wer ist Titelverteidiger?

Die USA haben den United Cup 2025 mit einem 2:0 gegen Polen für sich entschieden. Bereits die Premiere in 2023 hatten die Amis gewonnen (4:0 gegen Italien). 2024 war Deutschland mit einem 2:1 gegen Polen erfolgreich gewesen.