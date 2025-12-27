Alexander Zverev: Touchdown in Australien

Alexander Zverev ist in Australien angekommen und holt sich in Sydney den Feinschliff für den United Cup.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2025, 15:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev ist in Sydney angekommen

Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen ist Alexander Zverev in Australien angekommen. Das ist einer Instagram-Story des Deutschen zu entnehmen, die ihn in der Ken Rosewall Arena von Sydney zeigt. Dort wird der Weltranglistendritte am 4. Januar beim United Cup auch in die neue Saison starten.

Neben Zverev besteht das deutsche Team aus Eva Lys, Laura Siegemund. Kevin Krawietz, Patrick Zahraj und Mina Hodzic. In der Gruppenphase trifft Deutschland zunächst auf die Niederlande, ehe es am 5. Januar gegen die von Iga Swiatek angeführten Polen geht. Bei der erfolgreichen Qualifikation für das Viertelfinale ginge es frühestens am 8. Januar weiter.

Zverev kommt mit guten Erinnerungen nach Australien

An den United Cup hat Zverev gute Erinnerungen, trug er 2024 doch einen entscheidenden Teil zum Titelgewinn bei. Ohnedies fühlt sich der 28-Jährige in Down Under pudelwohl: 2025 zeigte er bei den Australian Open seine wohl besten Saisonleistungen und verlor erst im Finale gegen Jannik Sinner.

Freilich ist das Grand-Slam-Turnier in Melbourne auch diesmal Zverevs ganz großes Ziel in Australien. Nach einer insgesamt verkorksten Saison 2025, in der er lediglich einen Titel in München holte, jagt der Deutsche weiterhin seine erste Major-Trophäe.