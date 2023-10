WTA Peking: Swiatek sicher weiter, Gauff zittert sich zum 14. Matchsieg in Folge

Iga Swiatek ist mit einem überzeugenden Zwei-Satz-Erfolg in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen. Cori Gauff musste dagegen bis zum Ende zittern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 14:57 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek am Dienstag in Peking

Nein, ganz ohne Kampf wollte Cori Gauff ihre Siegesserie dann auch nicht aufgeben. Und so hielt sich die frisch gekürte US-Open-Siegerin gegen Petra Martic in einem dramatischen Match bis zum Ende alle Optionen offen, gewann nach einer Spielzeit von 3:01 Stunden mit 7:5, 5:7 und 7:6 (2). Dabei servierte Martic im dritten Satz schon auf den Matchgewinn. Gauff, in Peking an Position drei gesetzt, gewann damit ihr 14. Einzel-Match in Folge. Im Achtelfinale geht es nun gegen Veronika Kudermetova, die gegen Lesia Tsurenko mit 3:6, 6:0 und 6:0 gewann.

Weniger Probleme hatte Iga Swiatek, die nach sehr langer Zeit mal wieder als Nummer zwei in ein Turnier geht. Swiatek gewann eine vom Regen unterbrochene Partie gegen Varvara Gracheva mit 6:4 und 6:1. Im Achtelfinale kommt es nun zum Treffen mit Landsfrau Magda Linette.

Ein wenig zu kämpfen hatte auch Aryna Sabalenka, die in Peking ihr erstes Event als Weltranglisten-Erste bestreitet. Sabalenka gewann gegen Katie Boulter aber mit 7:5, 7:6 (2) udn trifft morgen auf Jasmine Paolini.

Hier das Einzel-Tableau in Peking