WTA: Plant Ex-Nummer-1 Jelena Jankovic ein Comeback?

Jelena Jankovic hat aufgrund mehrerer Verletzungen seit den US Open 2017 kein Turnier mehr gespielt. Ihr Auftritt an der Seite von Novak Djokovic bei der Adria Tour in Belgrad lässt Spekulationen über ein Comeback zu. Die die Serbin noch befeuert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.06.2020, 09:34 Uhr

© GEPA Pictures An der Seite von Novak Djokovic spielt es sich auch für Jelena Jankovic leicht

Jankovic spielte am Samstag an der Seite von Djokovic einen Satz gegen Nenad Zimjonic und die serbische Nachwuchshoffnung Olga Danilovic, war auch am Sonntag an der Seite ihrer Mutter noch als Zuschauerin dabei. Und hat vielleicht wieder so richtig Lust auf den Tennissport bekommen.

"Es war ein großartiges Gefühl, nach fast drei Jahren wieder auf dem Court zu stehen, besonders gemeinsam mit Novak", erklärte die ehemalige Nummer eins der WTA-Weltrangliste gegenüber dem Tennis Channel. "Ich war sehr glücklich hier vor meinen heimischen Fans, in meiner Heimatstadt. Es war ein spezieller Moment nach so einer langen Zeit. Ich bin Novak dankbar dafür mich eingeladen zu haben, und so ein wunderschönes Event organisiert zu haben, besonders in der schwierigen Zeit, in der wir uns gerade befinden."

18 Wochen lang stand Jelena Jankovic insgesamt auf dem vordersten Platz der WTA-Charts, 2016 wurde sie immerhin noch in den Top 20 geführt.

"Ich habe aufgehört, weil ich eine große Rückenverletzung hatte. Es hat eine Zeitlang gedauert, bis ich in der Lage war, überhaupt normale Dinge zu bewältigen, einfach ein normales Leben zu leben. Aber jetzt fühle ich mich gut", sagte Jankovic. "Ich bin glücklich. Ich bin aufgeregt. Wir werden sehen. In Zeiten wie diesen ist es schwierig, Dinge zu planen. Es war großartig, wieder die Atmosphäre zu fühlen, das Adrenalin, wenn man vor einer Menge antritt. Es war großartig. Und: Ich bin ja nie offiziell zurückgetreten. Die Tür ist also noch immer offen."