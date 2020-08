WTA Prag: Halep macht kurzen Prozess, Mertens ringt Bouchard nieder

Simona Halep und Elise Mertens stehen im Halbfinale des WTA-Turniers in Prag. Viel unterschiedlicher hätten die Spielverläufe im Viertelfinale allerdings nicht sein können.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.08.2020, 16:49 Uhr

© Getty Images Simona Halep ließ Magdalena Frech keine Chance

Bis zu ihrer Viertelfinalbegegnung war Simona Halep in Prag noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Zweimal benötigte die Weltranglistenzweite drei Sätze, um in der tschechischen Hauptstadt eine Runde weiterzukommen. Im Viertelfinale allerdings machte die Rumänin mit der polnischen Lucky Loserin Magdalena Frech kurzen Prozess - 6:2 und 6:0 hieß es nach 59 Minuten. Halep trifft nun auf Irina-Camelia Begu oder Sara Sorribes Tormo.

Die an Position drei gesetzte Elise Mertens hatte in ihrem Viertelfinale indes deutlich mehr zu kämpfen. Schlussendlich setzte sich die Belgierin gegen die wiedererstarkte Eugenie Bouchard nach mehr als 2:15 Stunden Spielzeit aber mit 6:4, 1:6 und 6:4 durch. Mertens trifft nun im Semifinale auf Krystina Pliskova, die ihrerseits beim Stand von 2:5 von einer Verletzung ihrer Gegnerin Ana Bogdan profitierte.

