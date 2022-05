WTA Race: Swiatek außer Reichweite, Sabalenka pirscht sich heran

Iga Swiatek hat ihren Vorsprung in der Jahreswertung, dem WTA Race, weiter ausgebaut. Die unterlegene Halbfinalistin Aryna Sabalenka kommt nun immerhin in die Nähe der Startplätze für das Saisonfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 16:10 Uhr

© Getty Images Auch Aryna Sabalenka sieht Iga Swiatek derzeit nur aus der Ferne

Finale in Stuttgart, Halbfinale in Rom - zwei Mal durfte Aryna Sabalenka in den vergangenen Wochen gegen Iga Swiatek ran. Gereicht hat es insgesamt zu acht Spielgewinnen, alle vier gespielten Sätze endeten mit 6:2 für die in allen Wertungen überlegen führende Polin. Die natürlich schon längst ihr Ticket für das Saisonfinale sicher hat, ebenso wie Ons Jabeur, die ihrem Erfolg in Madrid ein Finale in Rom folgen ließ.

Sabalenka aber, die für viele ExpertInnen als eine der Favoritinnen auf den WTA-Thron in die Spielzeit gegangen war, wäre Stand jetzt beim großen Endspiel nicht dabei. Wo auch immer dieses letztlich ausgetragen wird. Aber die Frau aus Belarus pirscht sich langsam an die acht Plätze ins Glück heran. Sabalenka sprang im race jedenfalls um sechs Plätze nach oben, liegt aktuell auf Platz elf.

Neben Swiatek und Jabeur wären augenblicklich folgende Frauen beim Saisonabschluss dabei: Paula Badosa, Maria Sakkari, Jessica Pegula, Danielle Collins, Anett Kontaveit und Madison Keys. Übrigens: Ashleigh Barty, die nach dem Gewinn der Australian Open ihren Rücktritt bekanntgegeben hat, läge in der Jahreswertung immer noch auf einem recht ungefährdeten dritten Platz.

Hier der aktuelle Stand im WTA-Race