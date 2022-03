WTA Race: Swiatek gibt Gas, Barty führt

In der WTA-Jahreswertung ist Iga Swiatek mit ihrem Erfolg beim WTA-Tour-1000-Turnier in Doha der Führenden Ashleigh Barty einigermaßen nahe gerückt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2022, 09:04 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek mit der Siegertrophäe in Doha

Eines muss man der WTA lassen: Sie versteht es auch 2022, die Spannung hinsichtlich des Austragungsortes ihres Jahresabschlussturniers hochzuhalten. Und somit gibt es also kein „Race to Guadalajara“, wo die WTA Finals im vergangenen Jahr auf breite Zustimmung von Fans und Spielerinnen gestoßen sind, sondern nur ein „Race to the WTA Finals“. Auch gut.

Nach dem ersten 1000er-Event des Jahres in Doha haben sich innerhalb der acht bestplatzierten Spielerinnen ein paar Veränderungen ergeben - ganz oben thront aber im Race wie in der Weltrangliste Ashleigh Barty, die sich nach dem Triumph bei den Australian Open Anfang des Jahres eine längere Auszeit gönnt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Barty in Indian Wells zurückkehrt. Und danach ihren Titel in Miami zu verteidigen versucht.

Mugurza noch nicht in Form, Pliskova verletzt

Im Jahresrennen hat aber Iga Swiatek mit ihren überzeugenden Leistungen in Doha so richtig Gas gegeben. Die Polin hat sich auf Position zwei hinter Barty katapultiert, mit Respektabstand zu Anett Kontaveit, der sie im Endspiel von Doha nur zwei Games zugestand. Australian-Open-Finalistin Danielle Collins folgt auf Platz vier, dahinter lauert mit Jelena Ostapenko eine der positiven Überraschungen der laufenden Spielzeit.

Da muss Garbine Muguruza noch ein wenig nachlegen. Die Spanierin, die 2021 in Guadalajara (und in Absenz von Barty, die nicht nach Mexiko kommen wollte) den letzten großen Titel des Tennisjahres bei den Frauen geholt hatte, liegt in der Jahreswertung trotz guter Saisonvorbereitung bislang nur auf Platz 20. Bei Karolina Pliskova, die im vergangenen Jahr in der Gruppenphase trotz zweier Siege scheiterte, ist der Sachverhalt ein anderer: Die Tschechin konnte aufgrund einer Handverletzung in diesem Jahr noch kein Match bestreiten.

Hier der Stand im Race zu den WTA Finals