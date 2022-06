WTA-Ranking: Aryna Sabalenka arbeitet sich langsam wieder nach vorne

Die ehemalige Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka überholt im WTA-Ranking Maria Sakkari und nimmt aktuell Platz fünf in der Damen-Weltrangliste ein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 09:24 Uhr

© Getty Images

Auch wenn Aryna Sabalenka das Endspiel von 's-Hertogenbosch gegen die Russin Ekaterina Alexandrova in zwei Sätzen verloren geben musste, bringen die netto 179 in den Niederlanden erspielten Zähler die Weißrussin im WTA-Ranking wieder einen Platz nach vorne. Die 24-Jährige aus Minsk überholt die Griechin Maria Sakkari, die vergangene Woche schon im Viertelfinale des Rasen-Events in Nottingham ausgeschieden war und findet sich derzeit auf Rang fünf der Damen-Weltrangliste wieder.

Karriere-Bestleistung für Julia Grabher

Allerdings muss Sabalenka diese Woche in Berlin ergebnistechnisch erneut überzeugen, um im WTA-Computer den gewonnenen Boden nicht gleich wieder abzutreten, hatte die ehemalige Weltranglisten-Zweite das WTA-Tour-500-Event in der bundesdeutschen Hauptstadt doch im Vorjahr gegen Landsfrau Victoria Azarenka gewonnen. Insgesamt liegen die aktuell Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit und Sakkari auf Nummer sechs nur 251 Punkte auseinander. Der unangefochtenen Nummer eins Iga Swiatek wiederum fehlen lediglich 22 Zähler um doppelt so viele Weltranglisten-Punkte wie ihre Verfolgerin aus Estland vorweisen zu können.

Angelique Kerber, die dieses Jahr in Berlin nicht am Start ist, verweilt auf Platz 18 und ist damit weiterhin die mit Abstand bestplatzierte deutsche Spielerin. Österreichs Nummer eins Julia Grabher verbessert sich durch die Viertelfinal-Teilnahme beim WTA-Challenger in Valencia weiter um elf Positionen und freut sich mit Rang 142 über ihre beste Karriere-Leistung (bisher 148).

TV-HINWEIS: ServusTV Deutschland überträgt aus Berlin alle Spiele des Hauptfeldes live und exklusiv im Free-TV.

