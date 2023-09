WTA-Ranking: Dolehide knackt Top 50, Maria einzige Deutsche unter Top 100

Guadalajara-Finalistin Caroline Dolehide hat sich mit einem Satz in die Weltspitze gespielt!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.09.2023, 11:04 Uhr

© Getty Images Caroline Dolehide

Dolehide hat die Gunst der Stunde in Guadalajara quasi voll ausgenutzt: Viele Spielerinnen hatten auf einen Start beim 1000er-Turnier in Mexiko verzichtet - so viele, dass am Ende gar nicht mal die Qualifikation voll besetzt war.

Eine der Spielerinnen im Hauptfeld: Caroline Dolehide, die Nummer 111 im WTA-Ranking. Die 25-jährige US-Amerikanerin legte einen Traumlauf hin bis ins Finale, in dem sie am Ende der an 2 gesetzten Maria Sakkari unterlag.

Dolehide macht 69 Plätze gut!

Neben einem Scheck über 267.690 US-Dollar sackte Dolehide jedoch auch 650 Punkte für die Weltrangliste ein, in der sie sich in dieser Woche auf Platz 42 wiederfindet, so hoch wie noch nie. Mehr noch: Dolehide hatte bislang nur wenige Wochen unter den Top 100 verbracht (auf Platz 99 und Platz 100), nun schoss sie direkt unter die Top 50! Und reiht sich damit ein in die Riege der starken US-Amerikanerinnen: Die haben nun zehn Spielerinnen unter den Top 50, angeführt von US-Open-Siegerin Coco Gauff auf Platz 3. Stark!

Apropos: Auch Sofia Kenin gehört zu den Aufsteigerinnen der Woche. Die Australian-Open-Siegerin war weit abgerutscht, spielt aber einen starken Sommer und springt dank des Halbfinals in Guadalajara um 22 Plätze hoch auf Rang 31. Sie hat damit gut Chancen, in Melbourne wieder gesetzt zu sein.

Tatjana Maria einzige DTB-Spielerin unter Top 100

Ansonsten bleibt vieles beim Alten: Aryna Sabalenka ist weiterhin die Nummer 1 vor Iga Swiatek und Gauff. Caroline Garcia hat dank ihres Halbfinals in Mexiko wieder die Top 10 erreicht (und vor allem ein weiteres Abrutschen vermieden). Victoria Azarenka klettert um sechs Plätze auf Rang 17.

Aus deutscher Sicht ist Tatjana Maria auf Platz 53 die Nummer 1 - und die einzige DTB-Akteurin unter den Top 100. (Grund: Tamara Korpatsch rutschte 29 Plätze ab).

Für Österreich steht Julia Grabher auf Rang 74.

Zur aktuellen WTA-Weltrangliste