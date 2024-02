WTA Ranking: Iga Swiatek weiter ungefährdet an der Top-Position

Obwohl die polnische Nummer eins, Iga Swiatek, in Dubai bereits im Semifinale verlor, bleibt sie mehr als stabil auf der Nummer-eins-Position des WTA-Rankings.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2024, 13:38 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek bleibt weiter die Nummer eins im Damen-Tennis

Iga Swiatek war sichtlich nicht besonders glücklich über ihre Halbfinalniederlage beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai gegen die ungesetzte Russin Anna Kalinskaya. Während die Moskauerin hernach das Endspiel gegen die Italienerin Jasmine Paolini verloren geben musste, "durfte" sich die Weltranglisten-Erste schon für ihre nächste große Aufgabe in Indian Wells vorbereiten, wo sie im übrigen eine Semifinale aus dem Vorjahr zu verteidigen hat. In Miami könnte die Polin ganz frei aufspielen, 2023 war sie in Florida erst gar nicht am Start gewesen.

Im offiziellen WTA-Ranking dieser Woche liest sich das nun folgendermaßen: Da die zweitplatzierte Weißrussin Aryna Sabalenka in den Vereinigten Arabischen Emiraten gar schon in der zweiten Runde die Segel streichen musste, konnte Swiatek ihre Nummer-eins-Position weiter festigen. Die Westslawin liegt nun ganze 1.380 Zähler vor der 25-jährigen Dame aus Minsk. Und die Chancen stehen gut, dass es nach dem US-amerikanischen Sunshine-Double eventuell noch mehr Punkte Abstand geben könnte, hat Sabalenka mit einem Endspiel und einer Viertelfinal-Teilnahme deutlich mehr zu verteidigen als die 22-jährige Weltranglisten-Erste.

Tatjana Maria wieder in den Top 50

Weiter hinten in der Bestenliste überholt die Tschechin Marketa Vondrousova die Chinesin Qinwen Zheng und steht auf Platz sieben. Maria Sakkari ist zurück in den Top-Ten und findet sich aktuell auf Rang neun wieder. Dubai-Siegerin Paolini schafft einen enormen Sprung nach vorne und klettert 12 Positionen auf Platz 14. Zuvor erwähnte Kalinskaya verbessert sich um 14 Ränge auf Position 24. Einen herben Rückschlag gab es für Barbora Krejcikova, die um neun Plätze auf Rang 21 abfällt.

Wie sieht es mit den Spielerinnen aus der DACH-Region aus? Einen schönen Zugewinn gab es für Tatjana Maria, die sich um sieben Plätze nach vorne gekämpft hat und mit Rang 47 als beste DTB-Spielerin wieder in den Top 50 zu finden ist. Auch die Hamburg-Finalistin des Vorjahres Noma Noha Akague darf sich freuen. Nach einer eher zähen Zeit, schafft sie mit der Finalteilnahme beim ITF-W75-Turnier in Porto (Portugal) wieder den Sprung unter die Top 200 und liegt aktuell auf Position 183. Österreichs Nummer eins bleibt die rekonvaleszente Julia Grabher auf Platz 109. Belinda Bencic, die aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht aktiv auf der WTA-Tour spielt, fällt naturgemäß weiter ab und liegt derzeit auf Rang 57.

Hier das aktuelle WTA-Ranking.