WTA Dubai: Finale! Kalinskaya putzt nach Gauff auch Swiatek

Anna Kalinskaya hat sensationell das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai erreicht. Die Russin schlug die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek deutlich in zwei Sätzen und trifft morgen auf Jasmine Paolini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 18:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Anna Kalinskaya spielt gerade das beste Turnier ihres Lebens

Was für eine Woche für Anna Kalinskaya! Die Russin war über die Qualifikation in das Hauptfeld des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai gekommen - und steht nach einem 6:4 und 6:4 gegen Iga Swiatek nun im Endspiel. Dort trifft Kalinskaya morgen auf Jasmine Paolini, die sich gegen Sorana Cirstea mit 6:2 und 7:6 (6) durchsetzen konnte.

Swiatek ist bereits die dritte Top-Ten-Spielerin, die Anna Kalinskaya in Dubai besiegen konnte. Zuvor war ihr das gegen Jelena Ostapenko und gestern im Viertelfinale gegen Coco Gauff gelungen. Nachdem Swiatek im ersten Durchgang mit 4:2 in Führung gegangen war, holte Kalinskaya sechs Spiele in Folge. Und das mit druckvollem, geradlinigem Tennis. Beim Stand von 5:2 im zweiten Akt vergab die Außenseiterin allerdings ihre ersten beiden Matchbälle, Swiatek schaffte noch einmal ein Break.

Wenige Augenblicke später hatte Iga Swiatek sogar die Chance auf den Ausgleich, verlegte eine Vorhand aber knapp. Und Anna Kalinskaya verwertete ihre dritte Möglichkeit, in ihr erstes Finale auf der WTA-Tour einzuziehen. Und das gleich bei einem 1000er.

Paolini wiederum zeigte im zweiten Satz gegen Cirstea Nerven. Die Italienerin führte schon mit 4:2, musste dann sechs Satzbälle der Rumänin parieren. Cirstea hatte gestern gegen Marketa Vondrousova ein episches Comeback hingelegt, bei dem sie sechs Matchbälle abwehren konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai