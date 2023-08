WTA Rankings: Karolina Muchova knackt erstmals Top Ten

Cincinnati-Finalistin Karolina Muchova wird am heutigen Montag erstmals unter den zehn besten Spielerinnen der Welt geführt. Ganz vorne in den Charts steht weiterhin Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 17:01 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova ist erstmals unter den Top Ten zu finden

Kleines Trostpflaster für Karolina Muchova: Die Tschechin musste sich ich Endspiel von Cincinnati zwar Coco Gauff mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben, zog mit der insgesamt sehr guten Woche im US-Bundesstaat Ohio aber erstmals unter die Top Ten der WTA-Weltrangliste ein. Verdientermaßen: Schließlich hat Muchova in dieser Saison bereits das Endspiel in Roland Garros erreicht.

Dort verlor die 26-Jährige knapp gegen Iga Swiatek. Und die Polin führt damals wie heute die WTA-Charts an. Swiatek erreichte in Cincinnati ebenso wie ihre erste Verfolgerin Aryna Sabalenka das Halbfinale, geht mit einem Vorsprung von 1.209 Punkten in die am kommenden Montag beginnenden US Open. Dritte ist nach wie vor Montreal-Siegerin Jessica Pegula, gefolgt von Elena Rybakina und Ons Jabeur. Coco Gauff liegt solide auf Rang sechs.

Bestklassierte deutsche Spielerin ist Tatjana Maria auf Platz 47. Maria hat vergangene Woche den Challenger in Barranquilla gewonnen, sich um elf Plätze verbessert. Tamar Korpatsch ist als 77. zweitbeste Deutsche.

Julia Grabher, die beste österreichische Spielerin, wird auf Platz 54 geführt.

