WTA Rom: Barbora Strycova feiert ersten Sieg nach Einzel-Comeback

Die Tschechin Barbora Strycova hat beim WTA-1000er-Turnier in Rom einen Auftaktsieg gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2023, 20:40 Uhr

© Getty Images Barbora Strycova

Strycova gewann gegen Maryna Zanevska mit 6:1, 3:6 und 6:3 - und feierte damit in ihrem zweiten Einzel nach der Rückkehr auf die Tour ihren ersten Sieg.

Die 37-Jährige hatte vor zwei Wochen in Madrid ihr Comeback gegeben, hier in der ersten Runde jedoch verloren. Im Doppel hingegen hatte sie an der Seite von Su-Wei Hsieh das Viertelfinale erreicht.

In Rom trifft Strycova nun auf die an neun gesetzte Maria Sakkari.

Strycova hatte nach den Australian Open 2021 eine Babypause eingelegt. Die ehemalige Weltranglisten-16 (und Doppel-Nummer 1) will nun noch vereinzelt Turniere spielen und ihr Karriereende bei den US Open im Spätsommer feiern.