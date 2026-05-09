WTA Rom: Coco Gauff quält sich ins Achtelfinale

Coco Gauff hat sich mit einer kämpferischen Leistung ins Achtelfinale des WTA-1000er-Turniers in Rom gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 13:31 Uhr

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Gauff verzweifelte beinahe - aber eben nur beinahe: Am Ende siegte sie mit 5:7, 6:0 und 6:4 über Solana Sierra. Die ihr das Leben lange schwermachte.

Denn Sierra attackierte immer wieder die wackelige Vorhand von Gauff. Dabei hatte die US-Amerikanerin einen guten Start erwischt und wirkte zunächst stabil. Das frühe Break aber glich die Spanierin aus und holte sich am Ende mit mutigem Tennis den Satzgewinn.

Durchgang zwei lief dann schnell für Gauff, in Satz drei brachte sie zunächst eine 5:3-Führung inklusive Matchball nicht ins Ziel. Am Ende half Sierra mit einem Doppelfehler beim zweiten Matchball für die Weltranglisten-Dritte.

Gauff hatte im Vorjahr in Rom das Finale erreicht, in dem sie Jasmine Paolini unterlag. Anschließend holte sie sich bei den French Open ihren zweiten Majortitel.

In Rom trifft Gauff nun auf die Siegerin des Spiels zwischen ihren Landsfrauen Taylor Townsend und der an 16 gesetzten Iva Jovic.

Weiter ist ebenso Linda Noskova: Die Tschechin schlug Oleksandra Oliynykova mit 6:1, 6:3.

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