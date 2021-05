WTA Rom: Cori Gauff stoppt Madrid-Siegerin Aryna Sabalenka

Cori Gauff ist überraschend in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen. Die 17-jährige US-Amerikanerin besiegte Aryna Sabalenka mit 7:5 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 12:05 Uhr

Sabalenka war während der vergangenen Wochen neben Ashliegh Barty die dominierende Spielerin auf der WTA-Tour. Nachdem sie der australischen Branchenleaderin im Finale von Stuttgart noch unterlegen war, revanchierte sich Sabalenka am letzten Samstag in Madrid an Barty. Gegen Guaff hatte die Frau aus Belarus aber schon im Herbst 2020 in Ostrava gröbere Probleme. Diesmal gab Cori Gauff ihre Führung nicht mehr aus der Hand.

Im Viertelfinale wartet Gauff nun auf die Siegerin der Partie zwischen Barty und Veronika Kudermetova. Auch die Russin spielt eine starke Saison, konnte in Charleston den Titel holen.

Und auch eine zweite US-Amerikanerin neben Gauff konnte sich für das Viertelfinale in Rom qualifizieren: Jessica Pegula besiegte nach Naomi Osaka auch Ekaterina Alexandrova und spielt in der Runde der letzten acht entweder gegen Nadia Podoroska oder Petra Martic.

