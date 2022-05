WTA Rom: Danielle Collins nimmt Halep raus, Badosa ist weiter

Australian-Open-Finalistin Danielle Collins hat beim WTA-1000er-Turnier in Rom das Achtelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2022, 09:38 Uhr

© Getty Images Danielle Collins

Collins schlug in der Abendsession die ehemalige Nummer 1 der Welt, Simona Halep, mit 7:6 (1), 6:3. Halep musste hierbei einen kurzen Schreckmoment überstehen, als sie mit dem rechten Fuß überknöchelte, sie konnte jedoch weiterspielen.

Collins trifft nun auf Amanda Anisimova, die am Nachmittag gegen Belinda Bencic gewonnen hatte.

Souverän weitergekommen ist auch Paula Badosa, die beim 6:2, 6:1 gegen Aliaksandra Sasnovich keine Probleme hatte. "Es war enger als das Ergebnis aussagt", erklärte sie dennoch - eine Spielzeit von immerhin 1 Stunde und 17 Minuten bezeugt dies auch. Die Spanierin trifft nun auf Daria Kasatkina, die US-Open-Finalistin Leylah Fernandez mit 4:6, 6:3, 7:6 (2) schlug.

Ausgeschieden ist hingegen Garbine Muguruza in einem eher dramatischen Match gegen Yulia Putintseva - 6:3, 6:7 (4), 1:6 hieß es am Ende aus Sicht der Spanierin, die mit Putintseva nach einem Abschuss am Netz aneinandergeraten war.

Bereits zuvor hatten Iga Swiatek, Maria Sakkari und Ons Jabeur ihre Matches erfolgreich gestaltet.

