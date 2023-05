WTA Rom: Friedsam unterliegt Badosa nach großem Fight

In einem Krimi musste sich Anna-Lena Friedsam (WTA-Nr. 88) beim WTA 1000er-Event in Rom trotz Satzführung der Spanierin Paula Badosa (WTA-Nr. 35) mit 6:4, 2:6, 6:7 geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 12:56 Uhr

© Getty Images Anna-Lena Friedsam wehrte sich in Rom lange gegen die favorisierte Badosa.

Die Ränge im Grandstand des Foro Italico waren nach Mitternacht wie leergefegt, als die Neuwiederin Anna-Lena Friedsam mit Paula Badosa die ehemalige Nr. 2 der Welt forderte.

Den besseren Start verzeichnete die Favoritin aus Spanien, die sich gleich zu Beginn das Aufschlagspiel von Friedsam sichern konnte. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs fand die 29-jährige Deutsche immer besser ins Spiel und kämpfte sich zurück ins Match. In einem langen Service-Game von Badosa schaffte Friedsam im zehnten Game das entscheidende Break zur Satzführung.

Im zweiten Akt übernahm Badosa immer mehr die Initiative und stellte nach einer schnellen 3:0-Führung den Satzausgleich her. Im Entscheidungsdurchgang, in dem jede Spielerin je einmal das Service-Game ihrer Gegnerin gewinnen konnte, sollte die Entscheidung im Tiebreak fallen, in dem die 25-jährige Badosa mit ihrem druckvollen Spiel letztlich die Oberhand zum 4:6, 6:2, 7:6 (2)-Erfolg nach 2:38 Stunden Spielzeit behalten konnte.

Nach den Auftaktniederlagen ihrer Billie Jean King Cup-Kolleginnen Jule Niemeier und Tatjana Maria ist in Rom somit keine deutsche Einzelspielerin mehr im Wettbewerb.

