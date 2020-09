WTA Rom: Halep, Pliskova, Azarenka unter den letzten Acht

Mit Simona Halep und Karolina Pliskova haben die beiden Topgesetzten den Einzug in das Viertelfinale des WTA-Premier-Turniers in Rom geschafft. Weiter im Rennen ist auch US-Open-Finalistin Victoria Azarenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2020, 19:43 Uhr

© Getty Images Simona Halep hatte mit Dayana Yastremska zu kämpfen

Halep, in Rom in Abwesenheit der Weltranglisten-Führenden Ashleigh Barty in Rom an Position eins gesetzt, setzte sich gegen Dayana Yastremska nach einer Spielzeit von 87 Minuten mit 7:5 und 6:4 durch. Im Viertelfinale trifft die Rumänin nun auf Yulia Putintseva, die gegen Elena Rybakina in drei Sätzen erfolgreich blieb. In der Runde zuvor hatte Putintseva wie schon bei den US Open in New York City Petra Martic besiegt.

Titelverteidigerin Karolina Pliskova gewann gegen die Qualifikantin Anna Blinkova ebenso in zwei Sätzen wie ihre samstägliche Gegnerin Elise Mertens gegen Danka Kovinic.

Einen interessanten Nachmittag erlebte Victoria Azarenka, die am Donnerstag Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin keinen einzigen Spielgewinn zugestanden hatte. Azarenka ging kampflos eine Runde weiter, nachdem Daria Kasatkina beim Stand von 6:6 im ersten Satz wegen einer Knöchelverletzung aufgeben musste. Azarenka spielt am Freitag gegen Garbine Muguruza, die gegen Vorjahresfinalistin Johanna Konta glatt mit 6:4 und 6:1 gewann.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen