WTA Rom: Iga Swiatek erteilt Karolina Pliskova im Finale Höchststrafe - und zieht in die Top Ten ein

Iga Swiatek hat das WTA-Tour-1000-Turnier in Rom gewonnen. Die Polin deklassierte Karolina Pliskova mit 6:0 und 6:0.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2021, 15:37 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat Karolina Pliskova im Rom-Finale überrollt

Um sechs Spiele in einem Tennissatz zu gewinnen, benötigt man mindestens 24 Punkte. Iga Swiatek hatte eben diese nach etwas mehr als 20 Minuten am Sonntag im Foro Italico bereits auf ihre Seite gebracht. Finalgegnerin Karolina Pliskova dagegen nur vier. Was die Kräfteverhältnisse an diesem Tag gut auf den Punkt brachte.

Die eher langsamen Bedingungen mögen der 19-jährigen Swiatek entgegen gekommen sein, der Vortrag der Polin war dennoch atemberaubend gut. Und Iga Swiatek machte nicht den Fehler, Pliskova wieder zurück ins Match zu lassen. Auch nicht im dritten Spiel des zweiten Satzes, als die Tschechin, Siegerin in Rom 2019 und Finalistin im vergangenen Jahr, bei 15:40 zwei Breakbälle vorfand.

Swiatek dominierte in einer Art und Weise, die an ihren Run zum French-Open-Titel im Herbst 2020 erinnerte. Da gab sie in sieben Matches keinen einzigen Satz ab.

Nach 45 Minuten holte sich Swiatek mit einer mächtigen Vorhand ihren ersten Matchball - den sie auch zu ihrem dritten Turniersieg verwertete. Und damit den erstmaligen Einzug unter die zehn besten Spielerinnen der Welt zu fixieren. So nebenbei war es das erste Finale in der Geschichte der Italian Open, bei dem es ein 6:0 und 6:0 gab.

