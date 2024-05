WTA Rom: Iga Świątek nach Sieg über Madison Keys erste Halbfinalistin

Turnierfavoritin Iga Swiatek hat mit einem 6:1 und 6:3 gegen Madison Keys als erste Spielerin das Halbfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 15:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga Świątek strebt das Madrid-Rom-Double an

Das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom hat etwas in der Open Era bislang Einzigartiges gebracht: Erstmals gab es ein Viertelfinale, das nur von Frauen besetzt war, die schon einmal in einem Endspiel eines Grand-Slam-Turniers gestanden haben. Iga Swiatek hat sogar vier davon gewonnen, während Madison Keys 2017 im Finale der US Open gegen Sloane Stephens rechtschaffen chancenlos verloren hat.

In Rom nun gab es die Wiederauflage des Madrid-Halbfinales zwischen Swiatek und Keys. Und erneut hatte die Weltranglisten-Erste die Nase vorne, diesmal mit 6:1 und 6:3. Das glatte Ergebnis darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Keys im zweiten Satzdurchaus Chancen hatte, wieder ins Match zurückzukommen. Beim Stand von 2:4 konnte die US-Amerikanierin aber mehrere Möglichkeiten zum Re-Break nicht nutzen.

Swiatek ist damit einen Schritt weiter, um das Madrid-Rom-Double zu schaffen. Im Halbfinale trifft sie auf die Siegerin der Partie zwischen Coco Gauff und Qinwen Zheng. Dieses Match wird als zweites der Abendsession am heutigen Dienstag ausgetragen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom