WTA Rom: Naomi Osaka im Stile eines Giraffenbabys

Was hat ein Giraffenbaby mit Naomi Osaka zu tun? Offenbar mehr, als man zunächst annehmen würde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 16:31 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka zeigte am Donnerstag eine starke Leistung

von Nikolaus Fink aus Rom

Es war ein durchaus kurioser Vergleich, den Naomi Osaka nach ihrem überzeugenden Sieg gegen Marta Kostyuk anstellte. "Ich fühle mich, als wäre ich immer noch ein Giraffenbaby und als würde ich versuchen, meine Schritte zu lernen", erklärte die Japanerin im Anschluss an ihren Zweitrundenerfolg beim WTA-1000-Turnier in Rom.

Osaka nahm damit selbstredend auf ihre vergleichsweise geringe Matchpraxis auf Sand Bezug. Der Sieg gegen Kostyuk markierte für die ehemalige Weltranglistenerste ihren ersten Sandplatzerfolg gegen eine Spielerin aus den Top 20. Und das nicht etwa seit ihrer Babypause, sondern in ihrer gesamten Laufbahn.

Osaka lässt sich von Regenunterbrechung nicht beirren

Am Donnerstag agierte Osaka in der Grand Stand Arena fast schon wie in ihrer absoluten Glanzzeit. Kostyuk, die beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart noch das Finale erreicht hatte, war gegen die vierfache Grand-Slam-Siegerin unter dem Strich chancenlos. Daran sollte auch eine Regenunterbrechung nichts ändern.

Selbst in der rund 80-minütigen Pause - Osaka führte zu diesem Zeitpunkt im zweiten Satz mit 3:1 - sei die Japanerin entspannt geblieben. "Ich glaube, normalerweise wäre es für mich schwierig gewesen, mich zu konzentrieren, aber ich habe nur meine Notizen gelesen. Ich denke, das hat meinen Kopf sehr auf das Match fixiert", erklärte die 26-Jährige.

Osaka nun gegen Kasatkina

Die Partie gegen Kostyuk ordnete Osaka auf tennisnet-Nachfrage neben dem Sieg gegen Elina Svitolina in Miami als eine ihrer beiden besten Saisonleistungen ein. "Ich denke, dass ich heute wirklich mit einem Plan rausgegangen bin. Und ich war in der Lage, ihn gut umzusetzen."

Das war Osaka tatsächlich. Sollte ihr dies auch in der dritten Runde gegen Daria Kasatkina gelingen, spricht wenig gegen einen weiteren Matcherfolg im Foro Italico. Trotz der vergleichsweise geringen Erfahrung auf Sand.

