WTA Rom: Niemeier, Siegemund, Seidel verlieren im Quali-Finale

Jule Niemeier, Laura Siegemund und Ella Seidel haben ihre Partien in der zweiten Runde der Qualifikation für das WTA-Tour-1000-Turnier in Rom am heutigen Dienstag verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 18:10 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier ist in der zweiten Runde der Qualifikation für das Turnier in Rom gescheitert

Die Chance darauf, als Lucky Loserin in das Hauptfeld des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom einzuziehen, besteht natürlich. Allerdings: Auf sportlichem Weg haben es Jule Niemeier, Laura Siegemund und Ella Seidel nicht geschafft.

Seidel unterlag Anna Bondar, die am Sonntag noch das ITF-W100-Turnier in Wiesbaden gewonnen hatte, mit 5:7 und 4:6. Siegemund verlor gegen Gabriela Ruse mit 5:7 und 2:6. Und Jule Niemeier musste sich Antonia Ruzic mit 3:6 und 3:6 geschlagen geben.

Damit ist mit Eva Lys nur eine Deutsche im Hauptfeld vertreten. Die Hamburgerin eröffnet gegen die Japanerin Moyuka Uchijama.

Hier das Einzel-Tableau in Rom