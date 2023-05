WTA Rom: Rybakina holt den Titel, Kalinina muss aufgeben

Elena Rybakina hat das WTA-Tour-1000-Turnier in Rom gewonnen. Die Kasachin profitierte beim Stand von 6:4 und 1:0 von der Aufgabe von Gegnerin Anhelina Kalinina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2023, 03:37 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat sich in Rom durchgesetzt

Lang mussten Elena Rybakina und Anhelina Kalinina beim WTA-Tour-1000-Turnier warten, bevor sie ihr Endspiel endlich beginnen durften. Umso enttäuschender für Kalinina, dass sie nach 65 Minuten Spielzeit und beim Stand von 6:4 und 1:0 für Rybakina wegen einer Verletzung aufgeben musste. Es war bereits das zweite Match des Turniers, in dem die regierende Wimbledon-Siegerin Rybakina vom Rückzug ihrer Gegner in während eines Matches profitierte: Im Viertelfinale musste Iga Swiatek im dritten Satz die Partie beenden.

In den Annalen wird aber der fünfte Turniersieg von Rybakina erfasst bleiben, der zweite bei einem 1000er in diesem Jahr. Den ersten gab es in Indian Wells, in Miami erreichte sie das Endspiel. Insgesamt hat Elena Rybakina bei Events dieser Kategorie eine imposante Bilanz von 19:2 Matchsiegen vorzuweisen. Was ihr nun auch einen weiteren Auftsieg in den WTA-Charts bringt: Ab Montag wird sie an Position vier geführt werden.

Rybakina und Kalinina hätten eigentlich um 19 Uhr Ortszeit starten sollen, der Regen bereitete den Veranstaltern aber auch am Samstag große Probleme. So gingen die beiden Frauen erst kurz vor 23 Uhr auf den Court.

Das Finale im Doppel wurde derweil auf den Pietrangeli verlegt. Und brachte eine kleine Überraschung. Denn Elise Mertens und Storm Hunter, in Rom an Position vier gesetzt, bezwangen die Turnierfavoritinnen Jessica Pegula und Cori Gauff mit 6:4 und 6:4.

