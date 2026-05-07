WTA Rom: Sabalenka hält die erste Nachtschicht kurz

Aryna Sabalenka ist mit einem ungefährdeten 6:2 und 6:3 gegen Barbora Krejcikova in die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 22:42 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka am Donnerstagabend in Rom

Die Abende in Rom können um diese Jahreszeit schon noch frisch ausfallen. Da wird Aryna Sabalenka nichts dagegen gehabt haben, dass ihr erster Einsatz im Foro Italico 2026 ein kurzer war. Sabalenka gewann gegen Barbora Krejcikova mit 6:2 und 6:3 und zog damit in die dritte Runde ein. Dort geht es gegen Sorana Cirstea, die mit Tatjana Maria überhaupt keine Probleme hatte.

Mit Coco Gauff und Titelverteidigerin Jasmine Paolini sind auch zwei weitere Co-Favortitinnen weiter. Paolini musste sich gegen die Französin Leila Jeanjean aber gehörig strecken, ehe sie mit 6:7 (4), 6:2 und 6:4 erfolgreich blieb. Gauff hatte es da beim 6:3 und 6:4 gegen Tereza Valentova schon einfacher.

Besonders eilig hatte es Mirra Andreeva, die gegen Antonia Ruzic nur ein einziges Spiel verlor. Andreeva hat vor wenigen Tagen ja noch das Endspiel in Madrid bestritten, dieses aber gegen Marta Kostyuk verloren. Kostyuk hat für das Turnier in Rom abgesagt.

Zu den Gewinnerinnen am Donnerstag gehörte auch Belinda Bencic. Die Schweizerin ließ der US-Open-Siegerin von 2019, Bianca Andreescu, beim 6:4 und 6:1, keine Chance.

Hier das Einzel-Tableau in Rom