WTA Rom: Sabalenka und Sakkari im Achtelfinale

Aryna Sabalenka und Maria Sakkari haben ihre Drittrundenmatches in Rom gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 14:59 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka

Die Weltranglisten-Zweite Sabalenka gewann am Ende souverän mit 6:4, 6:2 gegen Dayana Yastremska und zog damit ins Achtelfinale des WTA-1000er-Turniers in Italien ein.

Ungewohnt: Yastremska war dabei die aggressivere Spielerin mit 14 Winnern (Sabalenka: nur 11), aber auch 32 Fehlern ohne Not (Sabalenka: 20). Die Belarussin kam dabei zu insgesamt zehn Breakchancen und nutzte drei davon, Yastremska konnte keine ihrer beiden Möglichkeiten verwerten.

"Es ist das Turnier, von dem ich träume, es zu gewinnen", schwärmte Sabalenka im Anschluss. Sie wolle alles dafür tun, möglichst lange hierzubleiben. Ein dazu notwendiger Schritt: ein Sieg im Achtelfinale, dort geht es gegen Elina Svitolina oder Anna Kalinskaya.

Zu Beginn des Spieltages hatte Maria Sakkari ihre Partie gegen Anna Kalinina mit 7:6 (4), 6:0 gewonnen, nachdem sie im ersten Durchgang schon mit Break zurückgelegen hatte. Sie trifft nun auf Victoria Azarenka oder Mayar Sharif.

Bereits am Samstag hatte Angelique Kerber das Achtelfinale erreicht, dort trifft sie am Montag auf die Nummer 1 der Welt, Iga Swiatek. Auch Naomi Osaka und Coco Gauff stehen in der Runde der letzten 16.

