WTA Rom: Serena Williams scheitert im ersten Match

Serena Williams hat ihr erstes Match auf Sand in diesem Jahr verloren. Die US-Amerikanerin unterlag beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom der Argentinierin Nadia Podoroska mit 6:7 (6) und 5:7.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 17:25 Uhr

© Getty Images Serena Williams hat am Mittwoch wenig Spaß gehabt

Zugegeben, die Ausloung für Serena Williams hätte ein wenig einfacher ausfallen können: Nadia Podoroska hat im vergangenen Jahr bei den French Open das Halbfinale erreicht, weiß also, wie sie auf Asche zu Werke gehen soll. Was natürlich auch für Serena gilt, die sich in der Akademie ihres Coaches Patrick Mouratoglou auf den Einstieg in ihre kurze Aschenplatz-Saison vorbereitet hat. Dennoch war der US-Ikone in ihrem 1000. Einzel Match auf der WTA-Tour kein Erfolgserlebnis beschieden: Williams unterlag Podoroska mit 6:7 (6) und 5:7.

Nach dem verlorenen Tiebreak sah es in Durchgang zwei schnell schlecht für die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus. Podoroska führte mit 5:2, Williams aber gelang das Comeback zum 5:5. Dann aber produzierte die 39-Jährige bei eigenem Aufschlag zu viele Fehler, musste ihrer Gegnerin zum Einzug ins Achtelfinale gratulieren.

Ebenfalls bereits ausgeschieden ist Naomi Osaka. Die Weltranglisten-Zweite unterlag Jessica Pegula mit 6:7 (2) und 2:6. Sofia Kenin, 2020 bei den French Open im Endspiel, verlor gegen Barbora Krejcikova glatt mit 1:6 und 4:6.

Etwas überraschend der Erfolg von Cori Gauff gegen Maria Sakkari. Die US-Teenagerin gewann mit 6:1, 1:6 und 6.1. Auch Karolina Pliskova, Rückkehrerin Garbine Muguruza und Elina Svitolina stehen in der Runde der letzten 16. Und auch die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hatte bei ihrem Einstieg gegen Yaroslava Shevova keine Probleme.

