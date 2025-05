WTA Saint Malo: Naomi Osaka schnuppert wieder Finalluft

Naomi Osaka hat beim WTA-Tour-125-Turnier im französischen Saint Malo das Endspiel erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2025, 15:01 Uhr

Kaum zu glauben, aber wahr: Ihren letzten Titel hat Naomi Osaka bei den Australian Open 2021 gefeiert, damals im Endspiel gegen Jennifer Brady. Daran wird sich aus offizieller Sicht auch nichts ändern, sollte Osaka morgen im Finale von Saint Malo gegen entweder Kaya Juvan oder Viktoria Golubic gewinnen - denn die WTA führt Erfolge bei Turnieren der 125er-Kategorie separat. In der Vorschlussrunde besiegte die Japanerin Leolia Jeanjean mit 6:2, 4:6 und 6:0.

Aber gut: Osaka, mittlerweile 27 Jahre alt, nimmt dieser Tage auch kleinere Erfolgserlebnisse gerne mit. Anfang des Jahres stand sie ja schon im Endspiel von Auckland, musste gegen Clara Tauson aber aufgeben. Bei den Australian Open lief es eigentlich gut, Osaka besiegte zum Auftakt Caroline Garcia, danach auch Karolina Muchova. Bevor sie dann gegen Belinda Bencic wieder nur einen Satz lang spielen konnte.

Der Start in Saint Malo ist ja auch eher der Not entsprungen. Denn in Madrid kam das Aus von Osaka, die in der aktuellen WTA-Weltrangliste auf Position 55 geführt wird, schon im ersten Match gegen Lucia Bronzetti. Das Finale nun ist übrigens das erste auf Sand für Osaka.