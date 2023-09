WTA San Diego: Bencic und Pliskova verabschieden sich früh

Mit Belinda Bencic und Karolina Pliskova haben sich beim WTA-Tour-500-Turnier in San Diego bereits in Runde eins zwei prominente Spielerinnen verabschiedet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2023, 09:21 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic konnte in San Diego nicht überzeugen

Der Tenniszirkus ruht im Grunde ja nie, in dieser Woche machen die Frauen etwa in Osaka und aber auch in San Diego Station. Dort hat sich beim WTA-Tour-500-Event ein sehr attraktives Teilnehmerinnenfeld versammelt, angeführt von Ons Jabeur vor Caroline Garcia und Maria Sakkari. Allesamt ausgestattet mit einer Wildcard für den Einstieg.

Dass auch die erste Runde schon zum Stolperstein werden kann, mussten am Montag (Ortszeit) zwei prominente Spielerinnen erfahren: Belinda Bencic, in San Diego an Position fünf gesetzt, verlor gegen die Belarussin Aliaksandra Sasnovich mit 3:6, 6:3 und 2:6. Und auch Karolina Pliskova ist nicht mehr im Einzel-Tableau vertreten. Die Tschechin musste sich Anhelina Kalinina aus der Ukraine mit 6:7 (4), 6:0 und 3:6 geschlagen geben.

Weiter ist nach einem bislang eher schwierigen Sommer auch Anastasia Potapova, die gegen Lokalmatadorin Alycia Parks mit 6:2, 5:7 und 6:4 erfolgreich blieb. Potapova wird in San Diego die erste Gegnerin von Ons Jabeur werden.

