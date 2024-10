WTA-Weltrangliste: Aryna Sabalenka wieder Nummer eins

Aryna Sabalenka ist an die Spitze der WTA-Weltrangliste zurückgekehrt. Und hat einen hauchdünnen Vorsprung auf Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 14:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka grüßt wieder von der Spitze der WTA-Charts

Aryna Sabalenka verfügt neben ihren außerordentlichen Fähigkeiten als Tennisspielerin ja auch über einen durchaus erfrischenden Humor. Und also kommentierte die Belarussin ihre Rückkehr an die Spitze der WTA-Charts beim Kurznachrichtendienst X mit einem lakonischen: “Mal schauen, wie lange diesmal.”

Sabalenka hat zuletzt zum dritten Mal in Folge das WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan gewonnen. Und ohne in der abgelaufenen Woche selbst aktiv zu werden nun Iga Swiatek überholt, weil ihr weniger Punkte aus der 52-Wochen-Wertung gefallen sind. Swiatek hat sich seit ihrer Niederlage gegen Jessica Pegula bei den US Open ja vom WTA-Zirkus abgemeldet, in der Zwischenzeit aber immerhin ihren Trainer gewechselt: von Tomasz Witkorowski zu Wim Fissette.

Dass es in diesem Jahr noch einmal zu einer Wachablöse kommen würde, schien nach Wimbledon fast undenkbar: Denn da lag Sabalenka, die in London nicht starten konnte, satte 4.222 Punkte hinter ihrer polnischen Kontrahentin. Aber die Erfolge in Cincinnati und bei den US Open haben Sabalenka immer näher an die Weltspitze gebracht. Und jetzt eben ganz nach vorne.

Die Spitzenposition zum Jahresende ist damit noch nicht garantiert. Denn es stehen ja noch die WTA Finals in Riad an. Dort wird auch die Rückkehr von Iga Swiatek erwartet.