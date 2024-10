WTA Wuhan: Aryna Sabalenka verdirbt Qinwen Zheng den Heim-Erfolg

Die Weißrussin Aryna Sabalenka gewann das Endspiel beim WTA-Tour-1000-Event im chinesischen Wuhan gegen die Lokalmatadorin Qinwen Zheng in drei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2024, 14:10 Uhr

Nichts wurde es mit einem Erfolg beim Heim-Turnier im chinesischen Wuhan: Qinwen Zheng, die in der 13,74 Millionen Menschen zählenden Metropole aufwuchs, musste sich im Endspiel der WTA-Tour-1000-Hartplatz-Veranstaltung der Weißrussin Aryna Sabalenka nach 2:40 Stunden mit 3:6, 7:5, 3:6 geschlagen geben. Die Olympia-Siegerin von Paris verpasste damit sowohl ihren ersten Titel in der höchsten WTA-Tour-Kategorie, als auch die Revanche für die Finalniederlage bei den Australian Open in diesem Jahr.

Sabalenka hat hingegen nach Cincinnati ihren zweiten 1000er-Titel in der aktuellen Saison in trockene Tücher gebracht. Mit den zwei zusätzlichen Grand-Slam-Siegen in Melbourne und New York gehört die Ostslawin zu den allerbesten im Jahr 2024, was sich auch in der Weltrangliste ab Montag widerspiegeln wird. Auch wenn Sabalenka weiterhin auf Platz zwei ausgewiesen werden wird, hält sich der Rückstand auf die aktuelle Nummer eins, Iga Swiatek, mit lediglich 69 Zählern arg in Grenzen.

Zheng konnte im bislang dritten Duell mit der Dame aus Minsk zwar erstmals einen Satz für sich entscheiden, am Schluss setzte sich die Grundschlag-Power der 26-Jährigen aber doch durch. Während Zheng nicht ihren zweiten Titel auf heimischen Boden einstreifen konnte (Zhengzhou im Vorjahr), hat Sabalenka in Wuhan schon zum dritten Mal voll zugeschlagen. Das hochdotierte Event in der Provinzhauptstadt von Hubei scheint der richtige Boden für die dreifache Grand-Slam-Siegerin zu sein.

