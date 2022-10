WTA San Diego: Bianca Andreescu mit kräftigem Lebenszeichen

Bianca Andreescu ist erfolgreich in das WTA-Tour-500-Turnier in San Diego gestartet. Das war angesichts ihrer Gegnerin Liudmila Samsonova nicht unbedingt zu erwarten.

Liudmila Samsonova hat 2022 einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht, die 23-jährige Russin konnte in Washington, Cleveland und Tokio schon drei Titel holen. Und liegt in der aktuellen WTA-Weltrangliste auf Position 23. Ein Erstrunden-Treffen mit Samsonova ist also bei keinem Turnier eine Freude, schon gar nicht, wenn man wie Bianca Andreescu auch drei Jahre nach dem großen Triumph bei den US Open noch nicht so richtig wieder in die Spur gefunden hat.

Andreescu, trotz ihrer erst 22 Jahre Lebensalter schon eine Veteranin in Sachen Verletzungen, hat ihre 2022er-Saison erst in Stuttgart begonnen, als bestes Ergebnis steht die Finalteilnahme in Bad Homburg zu Buche. Dort verlor die Kanadierin knapp gegen Caroline Garcia. Umso bemerkenswerter, dass sich Andreescu nun zum Auftakt des WTA-Tour-500-Turniers in San Diego gegen Samsonova behaupten konnte. „Das Match war sehr eng und hätte auch in die andere Richtung ausgehen können“, erklärte Andreescu nach dem 7:6 (1), 4:6 und 6:2. Für die Siegerin war es der erste Auftritt seit den US Open, wo sie wiederum gegen Garcia verloren hatte. In Runde zwei trifft Bianca Andreescu nun entweder auf Cori Gauff oder Robin Montgomery.

Apropos Caroline Garcia: Für die Französin ist das Event im Süden Kaliforniens nach dem ersten Einzel-Auftritt auch schon wieder zu Ende. Garcia verlor gegen Danielle Collins mit 2:6 und 6:7 (4). Turnierfavoritin Iga Swiatek steigt nach einem Freilos entweder gegen Elena Rybakina oder Garbine Muguruza in das Wettkampf-Geschehen ein.