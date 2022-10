WTA San Diego: Iga Swiatek - Frischer durch Siege

Am Sonntag noch hat Iga Swiatek in Ostrava ein anstrengendes Endspiel gegen Barbora Krejcikova bestritten - und verloren. Dennoch ist die Weltranglisten-Erste in dieser Woche voller Optimismus in San Diego am Start.

von tennisnet.com

© Getty Images Der US-Open-Sieg hat die Stimmung von Iga Swiatek natürlich noch weiter gehoben

2019 muss es gewesen sein, da wurde Roger Federer bei den US Open gefragt, wie er es denn in seinem doch schon recht ansehnlichen Alter noch schaffe, mit derart großer Freude auf einem Tenniscourt zu stehen. Es helfe, Matches zu gewinnen, erklärte der mittlerweile zurückgetretene Maestro damals. Würde sich eine Niederlage an die andere reihen, wäre der Spaßfaktor äußerst klein.

Iga Swiatek ist an Jahren und Erfolgen noch weit von Federer entfernt, aber auch ihr geben Siege die nötige Motivation, um sich den Herausforderungen ihres Berufes zu stellen. Ja, selbst ein fabelhafter Auftritt wie am Sonntag in Ostrava, wo Swiatek nach einem grandiosen Match das Endspiel gegen Barbora Krejcikova verlor, trage zur Motivation bei. Was mit ein Grund sei, warum sich Swiatek unmittelbar nach dem Finale in Richtung San Diego aufgemacht hat. Dort trifft die Polin nach einem Freilos auf Qinwen Zheng treffen, mit der Swiatek bei den French Open in diesem Jahr einen Satz lang ordentlich Probleme hatte. Zheng profitierte in Runde eins von der Aufgabe Garbine Muguruzas.

Swiatek lässt Guadalajara aus

„Ganz ehrlich: Ich fühle mich großartig. Und das ist eigenartig, weil ich dachte, dass ich nach so vielen Matches Probleme mit der Motivation bekommen würde“, erklärte Swiatek nun in San Diego. „Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich bin sogar frischer, weil mir das Gewinnen ein positives Gefühl beschert. Ich muss keine Zeit und Energie verschwenden, um wieder in diesen positiven Zustand zu kommen. Ich merke, dass ich in meinem Rhythmus bin und meinen Job machen kann.“

Aber selbst dieser positive Gemütszustand hat Grenzen. Denn das WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara lässt Iga Swiatek dann doch aus. Sie bleibt lieber in den USA und bereitet sich auf die WTA Finals in Fort Worth vor, die am 31. Oktober beginnen.