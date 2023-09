WTA San Diego: Kenin fixiert Finale gegen Krejcikova

Sofia Kenin siegte im US-amerikanischen Halbfinal-Duell gegen Emma Navarro in drei Sätzen und trifft im Finale des WTA 500er-Turniers in San Diego auf die Tschechin Barbora Krejcikova, die sich ebenfalls in drei Sätzen gegen Danielle Collins durchsetzen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 09:06 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin strebt im Finale von San Diego ihren ersten Turniersieg seit mehr als drei Jahren an.

In einer rein US-Amerikanischen Halbfinal-Begegnung traf die Weltranglisten-93. Sofia Kenin auf die Qualifikantin Emma Navarro. Nachdem beide Spielerinnen zu Beginn der Partie je einmal ihr Service durchbringen konnten, sicherte sich die 24-jährige Kenin vier Spielgewinne in Folge und transportierte diesen Vorsprung zum Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt schaffte die Australian Open-Siegerin von 2020 im fünften Spiel das erste Break, ließ ihre 22-jährige Gegnerin aber zurück in den Satz. Im zwölften Spiel, als Kenin zum Erreichen des Tie-Breaks servierte, musste sie erneut ihr Aufschlagspiel und somit den zweiten Satz abgeben.

Nach drei Breaks zu Beginn des Entscheidungs-Durchgangs konnte Kenin als erste Spielerin ihren Aufschlag halten und baute die Führung entscheidend auf 4:1 aus. Mit 6:2, 5:7, 6:4 triumphierte die gebürtige Moskauerin letztlich nach 2:11 Stunden Spielzeit gegen die Nr. 61 der Weltrangliste und strebt im Finale in Kalifornien ihren ersten Turniersieg seit mehr als drei Jahren an.

Krejcikova bezwingt Collins

Im Finale des WTA 500er-Events trifft Kenin mit Barbora Krejcikova aif die French Open-Siegerin aus dem Jahr 2021. Die 27-jährige Tschechin erwischte gegen die zwei Jahre ältere Danielle Collins den schlechteren Start und musste gleich ihr erstes Aufschlagspiel und somit auch den ersten Durchgang abgeben. Dennoch setzte sich die Nr. 13 im WTA-Ranking dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach 2:22 Stunden mit 3:6, 7:5, 6:2 durch und peilt ihren zweiten Saisonsieg nach ihrem Triumph im Frühjahr in Dubai im an.

Hier das Einzel-Tableau aus San Diego