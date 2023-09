WTA San Diego: Lebenszeichen von Garcia, Jabeur schon raus

Caroline Garcia, im vergangenen Jahr noch Siegerin der WTA Finals, spielt keine gute Saison 2023. In San Diego steht die Französin nun immerhin im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.09.2023, 09:51 Uhr

© Getty Images Für Caroline Garcia läuft es 2023 nicht besonders rund

Caroline Garcia ist bekannt für ihre späten Läufe, der Herbst ist normalerweise für die Französin die beste Zeit auf der WTA-Tour. Das hat Garcia mit ihrem Titel bei den WTA Finals in Fort Worth im vergangenen Jahr eindrücklich unter Beweis gestellt. Was dazu geführt hat, dass die Erwartungen an die 29-Jährige in dieser Spielzeit sehr hoch waren. Bislang konnte Garcia diese aber nicht erfüllen: In der Jahreswertung lag sie vor dem Turnier in San Diego lediglich auf Position 25.

Im Süden Kaliforniens hat Caroline Garcia nun immerhin mal wieder das Viertelfinale eines WTA-500er-Events erreicht. Garcia schlug Sloane Stephens mit 6:3, 3:6 und 6:1 und revanchierte sich damit an der US-Amerikanerin für die in Cincinnati erlittene Niederlage. In der Runde der letzten acht trifft die Nummer zwei des Turniers nun erneut auf eine Lokalmatadorin: Danielle Collins.

Turnierfavoritin Ons Jabeur fehlt dagegen im Viertelfinale. Die Tunesierin unterlag Anastasia Potapova mit 4:6 und 6:7 (4). Potapova spielt nun gegen Sofia Kenin.

Von den Favoritinnen sind dagegen noch Maria Sakkari, die heute gegen Emma Navarro ran muss, und Barbora Krejcikova im Rennen. Die Tschechin spielt gegen Beatriz Haddad Maia.

