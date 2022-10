WTA San Diego: Swiatek gewinnt achten Titel des Jahres - einer geht noch

Iga Swiatek hat auch den Titel beim WTA-Tour-500-Turnier in San Diego gewonnen. Die Polin wird nach einer Pause nur noch bei den WTA Finals in Fort Worth antreten.

So schlägt man als Weltranglisten-Erste standesgemäß zurück: Eine Woche, nachdem Iga Swiatek in Ostrava ein episches Endspiel gegen Barbora Krejcikova in drei Sätzen verloren hatte, holte sie nun in San Diego mit einem 6:3, 3:6 und 6:0 gegen Donna Vekic ihren bereits achten Titel der Saison. Und baute damit ihre ohnehin schon dominante Stellung in der WTA-Weltrangliste noch weiter aus.

Aber auch für Vekic stellte die Woche im Süden Kaliforniens viel Gutes bereit: Die Kroatin war über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen, hatte am Sonntag noch ein 2:4-Defizit im Halbfinale gegen Danielle Collins aufholen müssen, bevor sie dann im Finale gegen Swiatek zwei Sätze lang starkes Tennis zeigte.

Swiatek nimmt sich nun eine kleine Auszeit, wird nicht am WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara teilnehmen, sondern ihre Saison bei den WTA Finals in Fort Wrth abschließen. Vielleicht bleibt sie ja noch ein paar Tage in San Diego - und nutzt das Surfbrett, das sie als zusätzlichen Preis für ihren Turniersieg erhalten hat.