WTA: Serena Williams bügelt Comeback-Gerüchte ab

Für ein paar Stunden lag die Möglichkeit eines Comebacks von Serena Williams in der Luft - dann gab die große Meisterin Entwarnung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2025, 07:16 Uhr

© Getty Images Kehrt Serena Williams vielleicht doch noch einmal auf die Tour zurück?

Für ein paar Augenblicke war es eine reine Formalie, aber dennoch eine interessante: Denn der Name von Serena Williams steht nun wieder in jener Liste, aus der die International Tennis Integrity Agency (ITIA) Dopingtests durchführen lässt. Und sicherlich nicht, weil der dafür zuständigen Person ein Tippfehler unterlaufen ist.

Allerdings: Serena gab via X gleich bekannt, dass an den Comeback-Gerüchten nichts dran ist.

Der letzte große Auftritt von Serena Williams auf der Tennisbühne liegt ja gar nicht zu lange zurück. Allerdings trat die mittlerweile 44-Jährige da als Laudatorin bei der Aufnahme ihrer langjährigen Rivalin Maria Sharapova in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, auf.

Venus Williams begeistert mit Leylah Fernandez

Das letzte professionelle Tennismatch liegt dann doch schon länger zurück: 2022 unterlag die 23-malige Major-Siegerin in der dritten Runde der US Open der Australierin Ajla Tomljanovic in drei Sätzen. Damals wollte Serena aber noch nicht von einem endgültigen Rücktritt sprechen.

Einen Präzedenzfall in der Familie gibt es ja. Denn Schwester Venus, noch einmal ein bisschen mehr als ein Jahr älter als Serena, schlägt zu ausgesuchten Gelegenheiten ja noch im Tenniszirkus auf. In Erinnerung geblieben sind dabei vor allem die Auftritte an der Seite von Leylah Fernandez im Doppel bei den US Open 2025.

