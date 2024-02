WTA San Diego: Wozniacki geht die Luft aus, Maria im Achtelfinale

Caroline Wozniacki ist zum Auftakt des WTA-Tour-500-Turniers in Acapulco gescheitert. Eine Runde weiter ist dagegen Tatjana Maria.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 07:09 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki ist in San Diego in Runde eins gescheitert

Geschichte wiederholt sich nicht. Außer vielleicht im Tennis. Gerade kann Caroline Wozniacki ein Lied davon singen. Die Dänen ist ja nur noch Teilzeitarbeiterin auf der WTA-Tour, spielt seit ihrem überraschenden Comeback im vergangenen Sommer nur noch ausgewählte Turniere. So wie die Australian Open Anfang des Jahres oder nun das WTA-Tour-500-Event in san Diego. Und bei beiden Gelegenheiten hat Wozniacki in einem Match mit 6:1 und 2:0 geführt: in Australien gegen Maria Timofeeva, nun in San Diego gegen Anna Blinkova. In beiden Fällen velor sie die Matches mit 6:1, 4:6 und 1:6.

Besser gelaufen ist es für Tatjana Maria, die allerdings von der Aufgabe von Leylah Fernandez beim Stand 6:7 (7), 4:0 aus Sicht von Maria nicht mehr weiter spielen konnte. Damit stehen zwei deutsche Frauen im Achtelfinale. Maria trifft dort auf Daria Saville, Jule Niemeier nach ihrem Auftakterfolg gegen Varvara Gracheva auf Turnierfavoritin Jessica Pegula.

