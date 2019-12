WTA: Sasnovich vor Premieren-Titel

Nach ihrem Finaleinzug beim WTA-125k-Turnier im französischen Limoges kann Aliaksandra Sasnovich gegen Titelverteidigerin Ekaterina Alexandrova ihren ersten WTA-Titel erreichen.

von Robert M. Frank

zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 23:12 Uhr

© Getty Images Aliaksandra Sasnovich

Auf ihrem Instagram-Account schmückt sich Aliaksandra Sasnovich (WTA 67) in vielen Beiträgen aus modischer Sicht von ihrer besten Seite. Der 25-jährigen Weißrussin ist nun beim WTA-125k-Turnier im französischen Limoges auch aus sportlicher Sicht ein Top-Auftritt gelungen. Die Rechtshänderin aus Minsk besiegte im Halbfinale des mit 115.000 US-Dollar dotierten Hartplatzturniers in Frankreich die Belgierin Greet Minnen (WTA 115) und zog in ihr drittes WTA-Finale ein. Sasnovich, die Anfang Dezember beim Einladungsturnier Open de Caen im Finale gegen Caroline Garcia siegte, kann am Sonntag im Endspiel von Limoges (16 Uhr) im dritten Anlauf ihren ersten Titel einfahren. Zudem winkt mit einem Premieren-Turniersieg Position 59 im Ranking.

Etwas dagegen habe dürfte ihre kommende Finalgegnerin Ekaterina Alexandrova (WTA 42). Die in Limoges Nummer eins gesetzte Spielerin, die im Halbfinale die US-Amerikanerin Nicole Gibbs (WTA 142) mit 7:6(6), 6:2 bezwang, geht als Favoritin ins Match. Die 25 Jahre alte Russin hat Sasnovich einen Turniersieg voraus und ist im Ranking wesentlich besser platziert. Zudem hat die Titelverteidigerin des Turniers gegen die Weißrussin in zwei bisherigen Vergleichen noch nicht verloren.

