WTA: Schock! Anett Kontaveit muss Karriere beenden

Anett Kontaveit muss ihre Karriere nach dem Turnier in Wimbledon beenden. Das gab die Estin via Instagram bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 22:41 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit muss sich ihrem Rücken beugen

Eigentlich war Torben Beltz in Roland Garros noch guter Dinge, trotz der Auftaktniederlage seines Schützlings Anett Kontaveit gegen Bernarda Pera. Schließlich befand sich Kontaveit ja auf dem Weg zurück auf die WTA-Tour, hatte nach ihrem Aus in Abu Dhabi gegen Shelby Rogers eine dreimonatige Verletzungspause einlegen müssen. Wie sich nun aber herausstellt, wird das Match gegen Pera wohl das letzte der erst 27-jährigen Kontaveit gewesen sein. Sie gab nämlich via Instagram ihren Rücktritt bekannt. UNd zwar nach dem Turnier in Wimbledon, bei dem sie noch einmal alles geben will.

Ein verschobener Wirbel im Rücken mache ihr derart zu schaffen, dass an ein den Ansprüchen einer Weltklassespielerin genügendes Training nicht zu denken sei, so Kontaveit, die sich bei ihrem Team und den Fans bedankte.

Erst vor ziemlich genau einem Jahr hatte Anett Kontaveit ihr Karrierehoch erreicht. Damals wurde sie an Position zwei der WTA-Weltrangliste geführt. Insgesamt konnte sie sechs Einzel-Titel auf der WTA-Tour gewinnen, den letzten 2022 in St. Petersburg.