WTA Seoul: Pegula und Lys weiter, Ostapenko sensationell ausgeschieden

Während Jessica Pegula und Eva Lys beim WTA-250-Turnier in Seoul den Sprung ins Achtelfinale schafften, musste Jelena Ostapenko eine empfindliche Niederlage einstecken.

von red./SID

zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 12:14 Uhr

Jessica Pegula ist in Seoul topgesetzt

Die topgesetzte Jessica Pegula hat sich beim WTA-250-Event in Seoul problemlos für das Achtelfinale qualifiziert: Die Weltranglistenvierte setzte sich in der südkoreanischen Hauptstadt zum Auftakt gegen Viktoria Hruncakova mit 6:2 und 6:4 durch. Die US-Amerikanerin bekommt es in der nächsten Runde mit Landsfrau Ashlyn Krueger zu tun.

Auch Eva Lys hat ihre Auftakthürde souverän gemeistert. Die 21-Jährige aus Hamburg (WTA-Nr. 119) gewann gegen die in der Weltrangliste deutlich besser platzierte Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (Rang 59) mit 6:2 und 6:4 und trifft im Achtelfinale nun auf die an Position vier gesetzte Marie Bouzkova (Tschechien).

Eine empfindliche Niederlage kassierte hingegen Jelena Ostapenko: Die French-Open-Siegerin von 2017 unterlag der Weltranglisten-569. Dayeon Back mit 6:3, 1:6 und 6:7 (4). Die an Position zwei gesetzte Lettin, die im dritten Satz einen 5:2-Vorsprung sowie einen Matchball nicht zu nutzen wusste, beging dabei 72 unerzwungene Fehler.

