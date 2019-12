WTA: Serena Williams in aller Munde

Serena Williams hat sich bei einer Umfrage der New York Times zur bekanntesten Sportlerin hervorgetan. Die langjährige Weltranglistenerste reiht sich damit inpubcto Bekanntheitsgrad in die Liga von hochrangigen Politikern und internationalen Popstars ein.

von Robert M. Frank

zuletzt bearbeitet: 30.12.2019, 07:52 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Serena Williams

Zuletzt war Serena Williams (WTA 10) von der Associated Press sowie von US-amerikanischen Sportjournalisten zur weiblichen Sportlerin des Jahrzehnts gekürt worden. Dass die langjährige Weltranglistenerste auch über den Sport hinweg zur ersten Liga der Prominenz gehört, zeigten jüngste Ergebnisse der New York Times. Bei einem Leser-Quiz wurden die Bekanntheitsgrade von Personen des öffentlichen Lebens abgefragt, in der die 38-jährige US-Amerikanerin besonders gut abschnitt. Williams war insgesamt die Nummer 14 von insgesamt 52 aufgelisteten Personen mit politischen Größen wie der ehemalige US-amerikanische Präsident Barack Obama oder Popstars wie Justin Bieber.

Williams vor LeBron James

Damit war die 23malige Grand-Slam-Siegerin auch in diesem Ranking hinter ihrem männlichen Basketball-Kollegen LeBron James die bekannteste weibliche Persönlichkeit. Und damit nicht genug: Bei Quiz-Teilnehmern ab 23 Jahren Williams sogar bekannter als der Basketball-Star. Lediglich in der Generation Gen Z (13 bis 22 Jahre) führt James mit 57% Bekanntheitsgrad vor Williams (38%), Footballer Tom Brady (32%), den beiden Weltfußballer Cristiano Ronaldo (29%) und Lionel Messi (23%) sowie vor der US-amerikanischen Fußballerin Megan Rapinoe (3%).

Die Top Fünf der bekanntesten Persönlichkeiten über alle Altersklassen hinweg sind Obama, Donald Trump, Dwayne Johnson (alias The Rock, aus seiner früheren WWF-Karriere), Hillary Clinton und Justin Bieber.