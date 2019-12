Abstimmung: Serena Williams lässt Djokovic, Nadal und Federer hinter sich

Bei einer Abstimmung über die besten SportlerInnen der jüngsten zehn Jahre musste sich Serena Williams im kampf um Platz eins nur knapp geschlagen geben. Und landete dabei klar vor Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2019, 10:35 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Serena Williams 2019 in Wimbledon

Wenn US-amerikanische Sportjournalisten auf ein Sportjahr oder gar -jahrzehnt zurückblicken, dann stehen die vier großen Sportligen im Fokus: allen voran die NBA, wo ein einzelner Spieler den größten Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen kann. Wenig erstaunlich daher, wenn bei der Umfrage der Tageszeitung USA Today (abgestimmt haben insgesamt 35 Journalisten) zum besten Athleten bzw. zur besten Athletin des letzten Jahrzehnts jener Mann an der Spitze steht, der den Basketball in den USA wie kein Zweiter geprägt hat: LeBron James.

Der Abstand auf Position zwei in der Journalisten-Umfrage ist allerdings denkbar gering: Und dort liegt mit Serena Williams die erfolgreichste Tennisspielerin der letzten Jahre. Serena wird sich Im Januar 2020 wieder einmal an ihrem 24. Major-Titel versuchen, von ihren bisherigen hat sie zehn in der nun ablaufenden Dekade gewonnen. Dazu noch Olympisches Gold im Einzel und Doppel.

Djokovic vor Nadal und Federer

Und natürlich haben es auch die Großen Drei des Männertennis unter die Top 50 von USA Today geschafft. Auf der Pole Position liegt dabei Novak Djokovic auf Platz zehn, der all seine fünf Wimbledon-Titel seit 2010 gewonnen hat. Den letzten in diesem Jahr in einem epischen Endspiel gegen Roger Federer, der als 16. das Tennis-Triumvirat in der Abstimmung abschließt.

Rafael Nadal wird zwischen Djokovic und Federer eingeordnet, der Spanier hat die abgelaufene Saison als Weltranglisten-Erster beendet und auf dem Weg dorthin in Roland Garros und bei den US Open gewonnen. Nadal wird auf Rang 13 geführt.

Interessant aus österreichischer Sicht: Auch Marcel Hirscher hat Einzug in die Rankings gefunden, als 32.. Und damit immerhin als einer von drei SkifahrerInnen, die in den USA eher weniger Aufmerksamkeit genießen. Die anderen beiden sind Lindsey Vonn (Platz 24) und Mikaela Shiffrin (25).

Hier die ausgewählten Ergebnisse der Umfrage von USA Today

Platz Name Sportart Punkte 1 LeBron James Basketball 786 2 Serena Williams Tennis 781 3 Tom Brady Football 742 4 Simone Biles Turnen 740 5 Usain Bolt Leichtathletik 654 6 Mike Trout Baseball 610 7 Steph Curry Basketball 571 8 Lionel Messi Fußball 570 9 Michael Phelps Schwimmen 541 10 Novak Djokovic Tennis 479 13 Rafael Nadal Tennis 396 16 Roger Federer Tennis 273 32 Marcel Hirscher Ski Alpin 49