WTA: Serena Williams in Auckland problemlos weiter

Turnierfavoritin Serena Williams hat beim WTA-Turnier in Auckland die erste Hürde genommen. Die US-Amerikanerin besiegte Camila Giorgi in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2020, 06:44 Uhr

© Getty Images Serena Williams am Dienstag in Auckland

Lang hat es gedauert, bis Serena Williams ihr erstes Einzel-Match nach der Final-Niederlage gegen Bianca Andreescu bei den US Open 2019 bestritten hat. Am Dienstag in Auckland war es aber so weit: Die 23-malige Major-Siegerin gab in Auckland ihren Einzel-Einstand in die Saison 2020, nachdem sie am ersten Turniertag an der Seite von Caroline Wozniacki schon im Doppel reüssiert hatte. Williams gewann gegen Camila Giorgi nach 68 Minuten Spielzeit mit 6:3 und 6:2 und trifft in Runde zwei entweder auf Christina McHale oder Ann Ll.

Ebenfalls in der zweiten Runde stehen die an den Positionen zwei und drei gesetzten Spielerinnen: Die Kroatin Petra Martic setzte sich gegen die US-Amerikanerin Usue Maitane Arconada mit viel Mühe in drei Sätzen durch, Amanda Anisimova hatte beim 6:3, 6:4 gegen Kateryna Kozlova dagegen keine Probleme. Laura Siegemund hatte mit Catherine McNally keine Probleme und trifft in Runde zwei auf die 15-jährige Amerikanerin Cori Gauff.

Titelverteidigerin Julia Görges spielt später am Dienstag gegen die belgische Qualifikantin Greet Minnen.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland