WTA: Simona Halep schwärmt: „Ich liebe es, Swiatek zu sehen!“

Simona Halep verabschiedet sich vom Tennis – und outet sich als absoluter Iga-Swiatek-Fan. Die Polin beeindruckt sie wie kaum eine andere.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 15:13 Uhr

Simona Halep hat viel erlebt in ihrer Karriere – zwei Grand-Slam-Titel, Weltranglistenplatz eins, Verletzungen, ein Dopingdrama. Doch jetzt, kurz vor ihrem Abschied vom Profitennis, hat die Rumänin noch ein klares Bekenntnis abgegeben: Ihre derzeitige Lieblingsspielerin heißt Iga Swiatek.

„Ich schaue nicht viel Tennis“, sagte Halep in einem Interview mit rumänischen Medien. „Aber wenn ich mal reinschaue, dann gerne bei Swiatek. Sie ist eine komplette Spielerin.“ Besonders beeindruckt habe sie Igas unglaublicher Finalauftritt in Wimbledon gegen Amanda Anisimova – ein 6:0, 6:0-Sieg, den Halep nicht nur als Zuschauerin verfolgte, sondern analysierte: „Ich sehe jetzt Dinge, die ich früher als Spielerin gar nicht wahrgenommen hätte.“

Echte Bewunderung der Polin

Die neue Perspektive gefällt Halep. Seit dem Rückzug vom aktiven Tennis – offiziell will sie sich bei einem Abschiedsmatch in Cluj-Napoca von ihren Fans verabschieden – betrachtet sie das Spiel mit neuen Augen. Und die 33-Jährige ist sich sicher: Swiatek gehört die Zukunft. „Früher hätte ich viele Details nicht erkannt. Jetzt sehe ich, wie stark sie wirklich ist.“

Halep und Swiatek standen sich viermal auf dem Platz gegenüber – mit einer ausgeglichenen Bilanz von je zwei Siegen. Besonders in Erinnerung geblieben ist das Duell bei den French Open 2020, als Swiatek mit 6:1, 6:2 deutlich die Oberhand behielt – es war der Auftakt zu ihrer eigenen Grand-Slam-Karriere, die mittlerweile sechs Majors umfasst.

Für Halep ist klar: Sie übergibt die Bühne an eine Generation, die nicht nur talentiert ist, sondern auch den Respekt früherer Champions genießt. Dass sie der Dame aus Warschau nun öffentlich ihre Bewunderung ausspricht, zeigt: In dieser Übergabe steckt keine Bitterkeit – sondern echte Bewunderung.