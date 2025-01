WTA Singapur: Kalinskaya zittert sich gegen Waltert ins Viertelfinale

Auch im Achtelfinale des WTA-250-Turniers in Singapur wird die topgesetzte Anna Kalinskaya ihrer Favoritinnenrolle gerecht und besiegte die Schweizerin Simona Waltert mit kleinem Wackler gegen Ende in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.01.2025, 13:32 Uhr

© Getty Images Nur am Ende ihres Zweisatz-Erfolgs gegen Simona Waltert musste Anna Kalinskays kurz bangen.

Dabei erwischte Simona Waltert in ihrer ersten Begegnung mit Anna Kalinskaya den besseren Start. Nach einem sicher gehaltenen Aufschlagspiel erkämpfte sich die 24-jährige Qualifikantin vier Break-Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Danach übernahm die 26-jährige Kalinskaya immer mehr die Initiative und konnte ihrer Gegnerin zweimal das Service zum deutlichen Satzgewinn abnehmen.

Auch im zweiten Akt sicherte sich Kalinskaya im dritten Spiel mit der ersten Chance das erste Break des Durchgangs und baute die Führung auf 5:3 aus. Nach zwischenzeitlicher Verkürzung servierte die Russin zum Matchgewinn, ließ aber ihre Gegnerin noch einmal zurückkommen und musste die Entscheidung im Tiebreak hinnehmen. Dort behielt die Partnerin von Jannik Sinner diesmal die Nerven und siegte nach 93 Minuten mit 6:2, 7:6 (3).

Im Viertelfinale sieht sich die Weltranglisten-18. der 22-jährigen Thailänderin Mananchaya Sawangkaew gegenüber, die sich mit 6:4, 6:4 gegen Cristina Bucsa aus Spanien behaupten konnte. Für Kalinskaya ist es der erste Turnierstart, nachdem sie in der Auftaktrunde beim 500er-Event in Adelaide gegen Belinda Bencic krankheitsbedingt aufgeben und im Anschluss daran auch den Start bei den Australian Open absagen musste.

Nach der Niederlage von Waltert ist aus eidgenössischer Sicht noch Jil Teichmann vertreten, die in ihrem Achtelfinale auf die Australierin Olivia Gadecki treffen wird. Die deutschen Farben vertritt als einzige Spielerin die Bad Saulgauerin Tatjana Maria, die es in der Runde der letzten 16 mit der an Nr. 2 gesetzten Belgierin Elise Mertens zu tun bekommt.

Hier das Einzel-Tableau aus Singapur